Il patron David è ottimista | Risanare per tornare in A
Joseph David ha capito sulla sua pelle che suoi conti non si scherza, per questo ha voluto un uomo di fiducia a capo dell’area finanziaria del club. È questo il compito che è stato affidato a Robert Reynolds. "Sono molto contento di presentare Robert Reynolds, il nostro nuovo Cfo – dice il patron -: grazie alla sua esperienza e competenza potrà darci un grande contributo per stabilizzare l’area finanziaria del club, che è poi l’obiettivo che mi sono prefissato fin dall’inizio". Reynolds, quindi, avrà il difficile compito di risanare i conti del Pistoia Basket ma anche di creare nuove opportunità di business, magari trovando investitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
