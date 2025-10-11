Il parco ora è a portata di bambini | installati tre nuovi giochi nell' area verde
È stata completata la nuova area giochi nel parco di villa Zardi. In questi giorni, infatti, si è conclusa l’installazione di tre attrazioni che si sommano alle altre due precedentemente montate nello spazio a loro dedicato.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello specifico, i nuovi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Grosseto, parco giochi invaso dai rifiuti: “Alcol a portata di bambini e sporcizia sparsa a terra”
Katana trovata nel parco giochi dei bambini: la spada giapponese con lama di 60 cm era vicina alle giostre dei piccoli - Una katana è stata trovata oggi, venerdì 29 agosto, vicino alle giostre in un parco giochi tra Noventa ... Segnala ilgazzettino.it
Afragola, il fortino del clan diventa parco didattico per bambini - Da ex fortino del potente clan Magliulo, in via Arena ad Afragola, a parco didattico per bambini di tutte le età. Scrive rainews.it