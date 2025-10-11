Il parco ora è a portata di bambini | installati tre nuovi giochi nell' area verde

Ferraratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata completata la nuova area giochi nel parco di villa Zardi. In questi giorni, infatti, si è conclusa l’installazione di tre attrazioni che si sommano alle altre due precedentemente montate nello spazio a loro dedicato.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello specifico, i nuovi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - portata

Grosseto, parco giochi invaso dai rifiuti: “Alcol a portata di bambini e sporcizia sparsa a terra”

Katana trovata nel parco giochi dei bambini: la spada giapponese con lama di 60 cm era vicina alle giostre dei piccoli - Una katana &#232; stata trovata oggi, venerdì 29 agosto, vicino alle giostre in un parco giochi tra Noventa ... Segnala ilgazzettino.it

Afragola, il fortino del clan diventa parco didattico per bambini - Da ex fortino del potente clan Magliulo, in via Arena ad Afragola, a parco didattico per bambini di tutte le età. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parco 232 Portata Bambini