il parco acquatico in centro cercasi un gestore per la piscina

L’obiettivo è restituire ai cittadini luoghi poco sfruttati, abbandonati e dismessi e nel contempo incrementare i servizi di welfare e le opportunità per persone fragili. Per realizzarlo l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire proposte da parte di soggetti interessati alla gestione in concessione della piscina scoperta in piazzale Europa e alla realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione. La nascita di un parco acquatico in centro, dove si trova l’impianto dismesso dal 2009, è legata allo spostamento di una parte dei sinti alla periferia est della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

