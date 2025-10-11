Il parcheggio dove da 2 anni si attendono le strisce per terra e dove ora sono spuntate le colonnine

La questione è ancora quella legata a via Murri, la strada di Monza, nel cuore del quartiere Sant'Albino, dove nei mesi scorsi sono stati realizzati oltre una ventina di parcheggi gratuiti e installate 7 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, riservando ipoteticamente 14 stalli ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Pietro di Vincenzo va a fare la spesa ma si accascia a terra nel parcheggio del supermercato: nonno vigile muore stroncato dal malore a 58 anni

A Pioppo sorgerà un parcheggio per il Palazzetto e la scuola, Lo Coco: “Battaglia vinta dopo 15 anni”

A Pioppo sorgerà un parcheggio per il Palazzetto e la scuola, Lo Coco: “Battaglia vinta dopo 15 anni”

Dopo anni di pianificazione e acceso dibattito, il futuro di Piazza della Vittoria a Bolzano prende forma. L’iter per la realizzazione del maxi-parcheggio interrato e la conseguente riqualificazione superficiale ha superato un altro cruciale ostacolo amministrativo: - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggio costruito nel parco di Frasassi senza autorizzazioni: scatta il sequestro, i responsabili rischiano 2 anni e 50mila euro di multa - Parcheggio abusivo costruito nel Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi: scattano il sequestro e le denunce dei responsabili, che rischiano pene fino a due anni e multe ... Si legge su msn.com