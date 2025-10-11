Il Paradiso delle signore trame puntate dal 13 al 17 ottobre | l’incubo di Adelaide i problemi di Roberto

La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Adelaide, che dopo aver fatto una prova del suo abito da sposa avrà un brutto incubo, e Roberto, costretto a fare i conti con i problemi economici del Paradiso Donna. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 13 al 17 ottobre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide ha un incubo. Mentre Marta e Odile osservano Adelaide intenta a fare le prove del suo abito da sposa, la figlia della contessa confida alla cugina della strana telefonata ricevuta da Ettore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 13 al 17 ottobre: l’incubo di Adelaide, i problemi di Roberto

