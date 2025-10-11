Il Papa va contro il pensiero unico

Nell’udienza di ieri, Leone XIV ha stigmatizzato «la crescita delle violenze verso chi ha convinzioni diverse». Poi difende i cattolici: «Libertà religiosa non è un optional». 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Papa contro il riarmo è un problema per Giorgia Meloni - “Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta? Si legge su ilfoglio.it

Papa Leone XIV e l’intelligenza artificiale, come la Rerum Novarum contro i padroni delle ferriere - Seguendo l’intenzione e il pensiero di Papa Francesco, adesso tocca a Papa Leone XIV confrontarsi con l’intelligenza artificiale. Segnala macitynet.it

