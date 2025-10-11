Il palazzo con il labirinto segreto e i 10 cortili più celebri e da scoprire | viaggio dietro i portoni nel cuore di Torino

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro ogni portone chiuso, Torino nasconde un mondo sorprendente. I suoi cortili, spesso invisibili agli occhi frettolosi dei passanti, sono piccoli universi sospesi tra storia e quotidianità, eleganza e funzionalità, gioco e rigore. Alcuni, dove il tempo sembra essersi fermato, sono autentici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - labirinto

Il palazzo con il labirinto segreto e i 10 cortili più celebri e da scoprire: viaggio dietro i portoni nel cuore di Torino - Progettati da grandi architetti barocchi e neoclassici, i cortili dei palazzi del centro storico non er ... Da torinotoday.it

L'appartamento di Papa Leone a Palazzo Apostolico: 10 camere (più le stanze segrete), la suite medica, i giardini pensili e il balcone simbolo - Non troppo grande, ma dotato di tutto il necessario: cappella, due stanze, due bagni, uno studio, soggiorno e sala ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Labirinto Segreto 10