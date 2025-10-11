Il nonno il rapper e altri ribelli Le storie al confine tra giustizia e legalità del reggino Kento

Vicende di uomini e donne controcorrente che con forza e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi al centro de “Il nonno, il rapper e altri ribelli – Storie al confine tra giustizia e legalità” (Piemme), ultima fatica letteraria del rapper e scrittore reggino Francesco Carlo in arte Kento. La presentazione è in programma oggi alle 18.00 alla libreria Ubik Ave di Reggio Calabria.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Il nonno, il rapper e altri ribelli". Le "storie al confine tra giustizia e legalità” del reggino “Kento”

