Il nonno il rapper e altri ribelli Le storie al confine tra giustizia e legalità del reggino Kento

Feedpress.me | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicende di uomini e donne controcorrente che con forza e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi al centro de “Il nonno, il rapper e altri ribelliStorie al confine tra giustizia e legalità” (Piemme), ultima fatica letteraria del rapper e scrittore reggino Francesco Carlo in arte Kento. La presentazione è in programma oggi alle 18.00 alla libreria Ubik Ave di Reggio Calabria.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il nonno il rapper e altri ribelli le storie al confine tra giustizia e legalit224 del reggino kento

© Feedpress.me - “Il nonno, il rapper e altri ribelli". Le "storie al confine tra giustizia e legalità” del reggino “Kento”

In questa notizia si parla di: nonno - rapper

nonno rapper ribelli storie“Il nonno, il rapper e altri ribelli". Le "storie al confine tra giustizia e legalità” del reggino “Kento” - Vicende di uomini e donne controcorrente che con forza e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi al centro de “Il nonno, il rapper e altri ribelli – Storie al confine tra giustizia e ... Da gazzettadelsud.it

Pablo Trincia: «Mio nonno, attivista, è stato in carcere in Iran. Da lì il mio desiderio di raccontare storie che cercano giustizia» - Pablo Trincia da anni ci tiene incollati alle storie che racconta nei podcast e nelle docuserie. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nonno Rapper Ribelli Storie