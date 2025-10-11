Il nobel trumpiano non va a Trump

Dalla padella sono finiti nella brace. I Cinque Stelle speravano che il premio Nobel per la Pace non finisse al petto di Donald Trump che gli ha rovinato il giochino dell'intifada permanente. Sono stati accontentati ma mai avrebbero immaginato che il riconoscimento venisse concesso a María Corina Machado, eroina della resistenza venezuelana contro il regime comunista di Nicolás Maduro. Già, perché l'illiberale, sanguinario e corrotto Maduro, degno erede di Chávez, è nel pantheon dei grillini, il suo Venezuela un modello sociale da imitare. Una attenzione ricambiata secondo le confessioni di Hugo Carvajal, ex capo dei servizi segreti venezuelani con un ingente finanziamento occulto che il Venezuela fece per agevolare la nascita e lo sviluppo del partito di Grillo.

