Il Nobel per la Pace prepara la guerra di Trump a Maduro

Secondo noi è tutta scena, quella della Casa Bianca per la mancata assegnazione del Nobel per la Pace a Donald Trump – è perfettamente in tempo per il prossimo. Il fatto che il premio sia andato alla venezuelana Maria Corina Machado fa assolutamente gioco agli Usa. Il Potus ha ribattezzato il dipartimento della Difesa in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Nobel per la Pace prepara la guerra di Trump a Maduro

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Nobel per la #pace a #MariaCorinaMachado, leader opposizione regime #Maduro #10ottobre #Tv2000 #Venezuela @tg2000it - X Vai su X

Altro che Nobel, Donald Trump prepara la guerra del futuro: reti intelligenti, resilienza e attacchi informatici - Non un vero e proprio addio, ma una connessione globale strategica e pronta a qualsiasi minaccia. Da notizie.com

Altro che Nobel per la pace, il Pentagono si “prepara alla guerra”: “Dobbiamo vincerla” - Mentre Donald Trump torna a insistere sui suoi presunti meriti e sul fatto che dovrebbe vincere il premio per ... lanotiziagiornale.it scrive