Il Nobel per la pace a MariCori la destra più reazionaria gode

Cms.ilmanifesto.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha compiuto un’impresa davvero degna di nota il Comitato per il Nobel norvegese: assegnando il più importante premio per la pace al mondo a María Corina Machado, è riuscito quasi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il nobel per la pace a maricori la destra pi249 reazionaria gode

© Cms.ilmanifesto.it - Il Nobel per la pace a «MariCori», la destra più reazionaria gode

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace maricori destraNobel per la Pace 2025: chi è Maria Corina Machado, premiata “per aver sostenuto i diritti democratici del popolo venezuelano” - Maria Corina Machado vince il Nobel per la Pace 2025 per essere "esempio di coraggio civile nell'America Latina negli ultimi tempi". Lo riporta greenme.it

Netanyahu candida Trump per il Nobel per la Pace - Il premier israeliano è in visita a Washington per discutere con l’amministrazione americana di Gaza e Iran. Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace Maricori Destra