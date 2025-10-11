Il Nobel per la pace a Machado spacca la sinistra Fratoianni e Bonelli | Scelta che risponde all' egemonia della destra
Non tutti a sinistra hanno accolto con giubilo il fatto che il premio Nobel per la pace sia stato assegnato a María Corina Machado, attivista e leader dell'opposizione in Venezuela che ha sfidato con coraggio la dittatura comunista di Nicolas Maduro al potere dal 2013. Se la deputata del Pd. 🔗 Leggi su Today.it
Nobel per la pace, quelli che tifavano Maduro a sinistra non hanno più parole - L’assegnazione del Premio Nobel perla Pace 2024 a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha scosso il panorama ... Scrive iltempo.it
María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025 - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata scelta dal Comitato norvegese nonostante Trump ci credesse per davvero ... wired.it scrive