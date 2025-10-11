Il Nobel a Machado pasionaria anti Maduro

Decisione che mette in crisi il governo venezuelano, collegato a Iran e Hezbollah. Premio dedicato a Donald Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

il nobel a machado pasionaria anti maduro

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

Il Nobel per la pace a Machado spacca la sinistra. Fratoianni e Bonelli: "Scelta che risponde all'egemonia della destra" - I leader di Avs all'unisono: "Chi chiede l'intervento militare degli Usa nel suo Paese c'entra poco con la pace".

María Corina Machado, chi è davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump - Un riconoscimento, quello alla leader dell'opposizione venzuelana Machado, al bivio tra un tentativo di sostenere la democrazia e il rischio di una deriva sociale nel paese latinoamericano

