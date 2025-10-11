Il Nobel a Machado pasionaria anti Maduro
Decisione che mette in crisi il governo venezuelano, collegato a Iran e Hezbollah. Premio dedicato a Donald Trump.
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Perché il Nobel a Machado non è un boccone amaro per Trump La pasionaria anti-Maduro è un'amica del segretario di Stato americano, Rubio, e ha venature populiste In Venezuela è stata vittima di una persecuzione politica durissima
Maria Corina Machado: il Nobel per la Pace alla voce della libertà venezuelana Maria Corina Machado, 58 anni, la sua storia è un esempi
Il Nobel per la pace a Machado spacca la sinistra. Fratoianni e Bonelli: "Scelta che risponde all'egemonia della destra" - I leader di Avs all'unisono: "Chi chiede l'intervento militare degli Usa nel suo Paese c'entra poco con la pace".
María Corina Machado, chi è davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump - Un riconoscimento, quello alla leader dell'opposizione venzuelana Machado, al bivio tra un tentativo di sostenere la democrazia e il rischio di una deriva sociale nel paese latinoamericano ...