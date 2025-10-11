Il Napoli sempre vigile su Mainoo | tutto dipenderà dalle scelte dello United Romano
Il futuro di Kobbie Mainoo potrebbe decidersi già a gennaio, ma tutto dipenderà dalla scelta del Manchester United. Dopo il no estivo a un prestito, chiesto dal giocatore, e il rifiuto anche da parte di Ruben Amorim, Mainoo continua a trovare poco spazio in prima squadra. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Le parole di Romano. L’esperto di mercato ha così parlato su Youtube: «Il futuro di Kobbie Mainoo a gennaio dipenderà dalla scelta del Manchester United. In estate il giocatore voleva andare in prestito, ma lo United ha detto di no, chiudendo ogni porta, così come l’allenatore Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Man United, Mainoo relegato in panchina: il Napoli aspetta l'opportunità esonero di Amorim - Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee sono fuori dai piani di Ruben Amorim al Manchester United. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Calciomercato Napoli News/ Non solo Juanlu per la corsia, Mainoo già a gennaio? (10 ottobre 2025) - Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti degli azzurri di ADL. Riporta ilsussidiario.net