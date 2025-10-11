Il Napoli li blinda pronto il rinnovo quinquennale | i dettagli

La forza di un club non si misura solo dai risultati sportivi, ma anche dalla sua capacità di programmazione. Il Napoli, da questo punto di vista, sta facendo grandi passi avanti. I dettagli. Sono stati tanti i miglioramenti in 21 anni di presidenza: dalla comunicazione alla gestione sportiva, passando per il customer care e una maggiore celerità negli acquisti. Adesso, per gli azzurri è giunto il tempo di fare un’ulteriore step in avanti. Sono probabilmente le due cose che mancano davvero e mi riferisco, ovviamente, alle strutture di proprietà e a una maggior cura dei prodotti del settore giovanile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

