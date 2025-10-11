Il Napoli li blinda pronto il rinnovo quinquennale | i dettagli
La forza di un club non si misura solo dai risultati sportivi, ma anche dalla sua capacità di programmazione. Il Napoli, da questo punto di vista, sta facendo grandi passi avanti. I dettagli. Sono stati tanti i miglioramenti in 21 anni di presidenza: dalla comunicazione alla gestione sportiva, passando per il customer care e una maggiore celerità negli acquisti. Adesso, per gli azzurri è giunto il tempo di fare un’ulteriore step in avanti. Sono probabilmente le due cose che mancano davvero e mi riferisco, ovviamente, alle strutture di proprietà e a una maggior cura dei prodotti del settore giovanile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - blinda
“Accordo totale per il rinnovo”, il Napoli blinda un azzurro: è un pupillo di Conte
Corriere dello Sport: “Milinkovic blinda il Napoli”
Mainoo spinge per il Napoli, lo United lo blinda: affare da 50 milioni
Fratelli d'Italia 'blinda' Edmondo Cirielli come candidato-governatore del centrodestra in Campania. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #claudiodurigon #edmondocirielli #elezioni #elezioniregionali2025 #fratelliditalia #legasalvinipremier #napoliattua Vai su Facebook
Il Napoli blinda Ambrosino: rinnovo in arrivo Secondo quanto riportato in esclusiva da @Pasquale89G, il Napoli avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2030 di Ambrosino Per lui un contratto da 300mila euro bonus inclusi. La firma arriverà già nei - X Vai su X
Rrahmani, fatto il rinnovo fino al 2028 - Non può ancora annunciare quando ritornerà in campo, perché la lesione al bicipite femorale non è ancora guarita. Riporta ilmattino.it
Tuttosport – Napoli, Manna sta chiudendo un altro rinnovo - Dopo il prolungamento di Matteo Politano fino al 2028, Giovanni Manna, ds del ... Scrive iamnaples.it