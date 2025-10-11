Il museo di piazza san Carlo alza il livello e ospita una mostra di Jeff Wall

Con “Jeff Wall. Photographs”, la sede torinese di Gallerie d’Italia dedicata alla fotografia supera l’esame di maturità. A meno di tre anni dall’apertura, il museo di piazza san Carlo dimostra di saper giocare una partita davvero importante: affianca il proprio nome a quello di uno dei fotografi più influenti del nostro tempo e di un curatore di punta come David Campany, oggi direttore creativo dell’International Center of Photography di New York. Il risultato – raffinato, rigoroso, ambizioso – è all’altezza dei protagonisti. Sia dal punto di vista espositivo, sia da quello editoriale, con una pubblicazione Allemandi realizzata a regola d’arte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

