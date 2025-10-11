Il museo come una scuola | al Leonardo da Vinci si sperimentano i metodi di apprendimento più creativi

Milano, 11 ottobre 2025 – Si esplorano le forme delle ombre nel laboratorio dello “Shadow Remix”  con i fondatori del Tinkering Studio di San Francisco. L’ingegnere-inventore Tim Hunkin mostra come costruire altoparlanti con i sacchetti delle patatine e si impara a costruire macchine stravaganti, guidate pure dalla luce solare. Così il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci fa scuola: in ogni sala, per due giorni, ci sono laboratori per imparare i metodi d’apprendimento più creativi e allenare le materie scientifiche e tecnologiche. A sperimentarli - e a prendere appunti per riproporli e anche inventarne di nuovi - ci sono gli insegnanti dalla scuola dell’infanzia alle superiori e pure oltre: in campo ci sono pure professori universitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

