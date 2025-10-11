Il Movimento 5 Stelle elegge i suoi candidati in Veneto

Il Movimento 5 Stelle domani 12 ottobre sceglie i suoi candidati alle elezioni regionali del Veneto, con il voto online degli iscritti. Da oggi nel sito le liste dei candidabili per le elezioni. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Tra i candidati, persone di rilievo del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: movimento - stelle

Regionali, centrosinistra verso il 'patto per la Puglia': Pd, Avs e Movimento 5 Stelle a confronto sul programma

Cremonese e Pignoli sul nuovo canile: "Chi mette i freni al progetto è il Movimento 5 Stelle"

Ecco il nuovo gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle con i suoi 23 punti ha messo le basi per un cambiamento importante della Regione Toscana. Il 12 e il 13 ottobre può essere una grande occasione per fare davvero la differenza. Andrea Quartini - facebook.com Vai su Facebook

Leggo con dispiacere che il Movimento 5 Stelle ha scelto di sostenere la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen presentata dai Patrioti di Salvini e Le Pen. Ancora una volta scelgono di flirtare con la peggior destra europea, quella al servizio di Putin - X Vai su X

Elezioni regionali in Puglia: le liste dei candidati nel Movimento 5 Stelle. Tutti i nomi - Il conto alla rovescia è iniziato per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia, in programma il 23 e 24 novembre. Come scrive quotidianodipuglia.it

Elezioni regionali, i candidati del Movimento 5 Stelle in Maremma: "Partiamo dal patto sulla legalità" - Il Movimento 5 Stelle ha presentato i candidati alle elezioni Regionali – si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre – nella provincia di Grosseto, alla presenza del deputato Andrea Quartini. corrieredimaremma.it scrive