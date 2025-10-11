Il Motomondiale non andrà oltre le 22 gare stagionali Moto2 e Moto3 rimarranno protagoniste

Il Motomondiale ha fissato il proprio limite e sarà di 22 appuntamenti a stagione. La conferma arriva direttamente da Carlos Ezpeleta, direttore sportivo di Dorna Sports, che nelle ultime ore ha precisato la questione legata al calendario. Le due ruote non hanno intenzione di raggiungere i numeri della Formula Uno che, da qualche stagione, ha toccato i 24 Gran Premi. Secondo il figlio di Carmelo Ezpeleta la MotoGP non ha intenzione di aumentare ulteriormente, dopo aver inserito diverse nuove sedi negli ultimi anni, passando da 19 tappe a 22. Non va dimenticato che la presenza delle Sprint Race della classe regina in ogni appuntamento rende il programma già di per sé particolarmente fitto con 44 gare totali.

