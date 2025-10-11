Il Monaco che vinse l’Apocalisse di Jordan River arriva su Prime Video nel giorno del Columbus Day
Dopo il successo ottenuto nei cinema italiani, dove è rimasto in programmazione per circa nove mesi, il film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” del regista Jordan River approda sulle piattaforme streaming. Prodotto e distribuito da Delta Star Pictures, il lungometraggio sarà disponibile su Prime Video a partire dal 12 ottobre 2025, in coincidenza con il Columbus Day, anniversario della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Una data simbolica: Colombo e la profezia del Nuovo Mondo. La scelta del giorno d’uscita non è casuale. Il film si lega infatti alla figura di Cristoforo Colombo, che durante il suo viaggio verso il Nuovo Mondo portò con sé alcuni scritti e profezie del monaco calabrese Gioacchino da Fiore. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
