Il momento magico della famiglia Sottil Andrea capolista e primo gol del figlio Riccardo

Non solo per Andrea, anche per Riccardo le cose cominciano ad andare più che bene a Lecce. Da un Sottil all’altro, l’ultimo fine settimana prima della pausa per le nazionali ha regalato solo gioie, tanto che per l’esterno figlio del tecnico canarino è arrivato il primo gol con la maglia dei salentini ed è valso tre punti fondamentali per Di Francesco. Un po’ come il papà, Riccardo ha scelto di rilanciarsi da questa stagione in una piazza che sapesse valorizzare le sue doti e con un allenatore che fa del gioco sugli esterni offensivi una delle sue prerogative. Scelte, per l’appunto. Come quella di Sottil, Andrea, determinato la scorsa estate a voler investire sul Modena dopo alcune avventure non esattamente fortunate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il momento magico della famiglia Sottil . Andrea capolista e primo gol del figlio Riccardo

