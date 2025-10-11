Il mito rivive a Rivoli in un concerto | BeatleStory in scena per i 60 anni di Help!
Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione musicale: lo straordinario show "BeatleStory" torna in Piemonte per un'occasione speciale, celebrando il sessantesimo anniversario dell'album iconico “Help!” dei Beatles. L'appuntamento per i fan dei Fab. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: mito - rivive
Milano-Taranto, rivive il mito Iso. L’impresa di Aristide Bertelli: "Ora il sogno è aprire un museo"
Ad alberobello, il mito di rodolfo valentino rivive nella mostra “la notte dei valentino”
Settant'anni dopo sul Lago di Como rivive il mito degli skivass di Pietro Vassena
? Biglietti ancora disponibili su Ticketone e in cassa il giorno dell’evento! La voce di Mina rivive a Padova! Non perderti “MINA – La donna, la voce, il mito” interpretata da Laura Pirri Venerdì 10 Ottobre – Teatro ai Colli Padova Vai su Facebook
Il mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 anni di "Help!" - Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione musicale: lo straordinario show "BeatleStory" torna in Piemonte per un'occasione speciale, celebrando il ... Come scrive torinotoday.it
Crimson Projekct in concerto: rivive il mito dei King Crimson - La leggenda dei King Crimson interpretata da Tony Levin, Pat Mastelotto, Adrian Belew, che ancora oggi ne ... Si legge su panorama.it