Il mito rivive a Rivoli in un concerto | BeatleStory in scena per i 60 anni di Help!

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione musicale: lo straordinario show "BeatleStory" torna in Piemonte per un'occasione speciale, celebrando il sessantesimo anniversario dell'album iconico “Help!” dei Beatles. L'appuntamento per i fan dei Fab. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mito - rivive

Milano-Taranto, rivive il mito Iso. L’impresa di Aristide Bertelli: "Ora il sogno è aprire un museo"

Ad alberobello, il mito di rodolfo valentino rivive nella mostra “la notte dei valentino”

Settant'anni dopo sul Lago di Como rivive il mito degli skivass di Pietro Vassena

mito rivive rivoli concertoIl mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 anni di "Help!" - Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione musicale: lo straordinario show "BeatleStory" torna in Piemonte per un'occasione speciale, celebrando il ... Come scrive torinotoday.it

Crimson Projekct in concerto: rivive il mito dei King Crimson - La leggenda dei King Crimson interpretata da Tony Levin, Pat Mastelotto, Adrian Belew, che ancora oggi ne ... Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Mito Rivive Rivoli Concerto