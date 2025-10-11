Il missile che va a zig-zag l' arma segreta di Kim che fa paura all' Occidente

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottant'anni dalla fondazione del Partito dei lavoratori, una Pyongyang notturna vestita a festa e i muscoli del regime mostrati in mondo visione: Kim Jong Un, a due anni da un evento del genere, esibisce tutta la forza della Corea del Nord presentando il Hwasong-11Ma, quello che gli analisti hanno etichettato come “il missile impossibile da intercettare". Un'arma ipersonica capace di manovrare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono. La testata è trasportata in un veicolo a propulsione planante e che permette al vettore di viaggiare su una rotta irregolare verso il bersaglio. Questo rende il missile difficile da individuare per i difensori e altrettanto difficile da colpire dai missili difensivi e dalla contraerea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il missile che va a zig zag l arma segreta di kim che fa paura all occidente

© Iltempo.it - Il missile che va a zig-zag l'arma segreta di Kim che fa paura all'Occidente

In questa notizia si parla di: missile - arma

Mosca schiera il missile R-77M: cosa è in grado di fare la nuova arma di Putin

Un super missile ipersonico per la Corea del Sud: ecco l'arma anti Kim

"L'arma per il global strike". Come funziona il missile nucleare cinese DF-5C

missile zig zag armaIl missile che va a zig-zag l'arma segreta di Kim che fa paura all'Occidente - Ottant'anni dalla fondazione del Partito dei lavoratori, una Pyongyang notturna vestita a festa e i muscoli del regime mostrati in mondo visione: ... Riporta iltempo.it

Missile ipersonico, la nuova arma in fase di test in Gran Bretagna per rispondere alle minacce russe - Spiegano a Londra: «La sicurezza nazionale è il fondamento del Piano di cambiamento di questo governo e la notizia di oggi arriva dopo che il Primo Ministro ha annunciato il più grande aumento ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Missile Zig Zag Arma