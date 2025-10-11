Il missile che va a zig-zag l' arma segreta di Kim che fa paura all' Occidente
Ottant'anni dalla fondazione del Partito dei lavoratori, una Pyongyang notturna vestita a festa e i muscoli del regime mostrati in mondo visione: Kim Jong Un, a due anni da un evento del genere, esibisce tutta la forza della Corea del Nord presentando il Hwasong-11Ma, quello che gli analisti hanno etichettato come “il missile impossibile da intercettare". Un'arma ipersonica capace di manovrare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono. La testata è trasportata in un veicolo a propulsione planante e che permette al vettore di viaggiare su una rotta irregolare verso il bersaglio. Questo rende il missile difficile da individuare per i difensori e altrettanto difficile da colpire dai missili difensivi e dalla contraerea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
