Il mio segreto sui rigori era guardare il ginocchio Mi chiamò lo staff di Neymar per insegnargli come calciarli | il racconto di Beppe Signori

“Il problema parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali, come saper palleggiare “. Dare del tu al pallone, come faceva Giuseppe Signori. L’ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna ha parlato in una lunga intervista a Dribbling, in onda sabato 11 ottobre su Rai2. Uno dei temi è stato appunto il calcio italiano, dalla crescita dei talenti allo stato di forma della Nazionale: “ Camarda e Pio Esposito rappresentano il nostro futuro, io punterei su di loro “, dice Signori. Che aggiunge: “ Gattuso, come tutti i ct, più che un allenatore è un selezionatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

