Il mio ottobre La prima volta con la figlia appena adottata in braccio | la vip da poco mamma sorprende tutti

Presentazione ufficiale per la figlia dei due vip: la prima foto della giovane famiglia è apparsa poco fa sui social della madre. Nello scatto, i due genitori sono abbracciati e tengono in braccio la bambina, mostrando per la prima volta la loro nuova vita insieme. L’immagine ha fatto subito il giro del web, raccogliendo migliaia di commenti e congratulazioni. È la prima volta che la coppia si mostra con la piccola, arrivata ad agosto, dopo alcune settimane di attesa e riservatezza. Ma il nome della bambina resta ancora top secret. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori il 21 agosto 2025, un anno dopo il matrimonio celebrato nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ottobre - prima

Staserain tv domenica 5 ottobre 2025: programmi e film da non perdere in prima serata

Esami fra le rovine: la prima maturità a Gaza dal 7 ottobre

Esami fra le rovine: la prima maturità a Gaza dal 7 ottobre

La prima pagina di oggi, 11 ottobre 2025 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com Vai su Facebook

Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legato alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento. A Occhiuto i complimenti miei personali e - X Vai su X

“La prima volta fu con una ragazza bruttina, il mio amore maschile fu sotto un capannone sulla spiaggia. Non facevo differenze”: Giorgio Armani privato - Lo stilista ha raccontato diversi aspetti privati della sua vita in una intervista lo scorso anno su Il Corriere della Sera: “La ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Favino: «Mio padre ha cominciato a considerarmi per la prima volta come un uomo quando si è ammalato» - Sul red carpet della cerimonia inaugurale del Festival, elegantissimo in smoking color bronzo e mano nella mano con la compagna Anna Ferzetti, Pierfrancesco Favino è stato annunciato solennemente come ... Secondo ilmessaggero.it