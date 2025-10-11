Il Milan pensa al dopo Maignan | il portiere verso l' addio da svincolato Rossoneri su Atubolu

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese non firma: su di lui Juve, Chelsea e Bayern. Tare guarda anche a Suzuki, giapponese del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il milan pensa al dopo maignan il portiere verso l addio da svincolato rossoneri su atubolu

© Gazzetta.it - Il Milan pensa al dopo Maignan: il portiere verso l'addio da svincolato. Rossoneri su Atubolu

In questa notizia si parla di: milan - pensa

Fabio Capello in vista della prossima Serie A: «A casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso»

Vlahovic Milan si scalda (Gazzetta): con la Juventus si pensa ora a questo scambio! Il nome individuato come contropartita

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Il Verona pensa al ritorno di Terracciano”

milan pensa dopo maignanIl Milan pensa al dopo Maignan: il portiere verso l'addio da svincolato. Rossoneri su Atubolu - Finita l’estate è già tempo di pensare agli affari invernali o alle trattative della prossima stagione: il calciomercato non va in vacanza. Scrive msn.com

Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio: una big di Serie A si fionda sul francese - Mike Maignan è sempre più vicino alla porta d’uscita di casa Milan: sul portiere francese è piombato un top club della Serie A. Scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pensa Dopo Maignan