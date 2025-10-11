Il Milan pensa al dopo Maignan | il portiere verso l' addio da svincolato Rossoneri su Atubolu
Il francese non firma: su di lui Juve, Chelsea e Bayern. Tare guarda anche a Suzuki, giapponese del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fabio Capello in vista della prossima Serie A: «A casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso»
Vlahovic Milan si scalda (Gazzetta): con la Juventus si pensa ora a questo scambio! Il nome individuato come contropartita
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Il Verona pensa al ritorno di Terracciano”
