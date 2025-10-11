Il miele dello sballo | tutto sulla nuova e pericolosa droga che impazza tra i giovani
Tra i più giovani si sta diffondendo una nuova droga: una sostanza più facilmente reperibile, che non lascia tracce o segni di consumo, ma decisamente più pericolosa per l’organismo: ecco cos’è il cosiddetto “miele da sballo” Una nuova droga, facilmente acquistabile e molto pericolosa, sta prendendo piede tra i più giovani. Con effetti deleteri sulla salute e capace di creare una dipendenza decisamente più alta rispetto alla cannabis e alle principali sostanze stupefacenti generalmente in voga tra i ragazzi. In Italia sta prendendo piede il cosiddetto “ miele da sballo”. Una droga che ha fatto registrare un’evoluzione e uno sviluppo clamoroso tra i ragazzi del nostro Paese. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: miele - sballo
Il "miele dello sballo" alle porte di Roma: pusher trovato con la wax, la droga dell'euforia
Cocaina, 'miele dello sballo' e marijuana: 15 kg di droga sequestrati nel Barese
Allarme “miele dello sballo”: a Triggiano sequestrati diversi chili della nuova droga gialla
A Triggiano, in provincia di Bari, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 15 kg di droga, tra cui la pericolosa “Wax”, nota come “miele dello sballo” Cos'è la nuova droga gialla e quali sono gli effetti sull'organismo: https://fanpa.ge/vjg57 - facebook.com Vai su Facebook
Triggiano, 3 arresti e 15 chili di droga sequestrati: tra le sostanze anche il nuovo «miele dello sballo» - X Vai su X
Allarme “miele dello sballo”: a Triggiano sequestrati diversi chili della nuova droga gialla - A Triggiano, in provincia di Bari, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 15 kg di droga, tra cui la pericolosa “Wax”, nota ... Da fanpage.it
Triggiano, 3 arresti e 15 chili di droga sequestrati: tra le sostanze anche il nuovo «miele dello sballo» - Tra gli arrestati, un 73enne trovato in possesso di circa 2 chili di hashish e 300 grammi di cocaina nascosti in barattoli di caffè e riso ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it