Tra i più giovani si sta diffondendo una nuova droga: una sostanza più facilmente reperibile, che non lascia tracce o segni di consumo, ma decisamente più pericolosa per l’organismo: ecco cos’è il cosiddetto “miele da sballo” Una nuova droga, facilmente acquistabile e molto pericolosa, sta prendendo piede tra i più giovani. Con effetti deleteri sulla salute e capace di creare una dipendenza decisamente più alta rispetto alla cannabis e alle principali sostanze stupefacenti generalmente in voga tra i ragazzi. In Italia sta prendendo piede il cosiddetto “ miele da sballo”. Una droga che ha fatto registrare un’evoluzione e uno sviluppo clamoroso tra i ragazzi del nostro Paese. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il “miele dello sballo”: tutto sulla nuova e pericolosa droga che impazza tra i giovani