Il Mef avvisa Nordio | i tempi dei processi civili anziché diminuire aumenteranno
Persino il ministero dell’Economia e delle Finanze ormai appare consapevole che, non solo l’Italia non riuscirà a raggiungere gli obiettivi del Pnrr sulla giustizia civile, ma che addirittura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Esprimo la mia piena solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, destinataria di un (a dir poco) surreale avviso di garanzia inerente al caso Almasri. Solidarietà che rivolgo anche ai Ministri Nordio e Piantedosi ed al Sottosegretario Mantovano, anc - facebook.com Vai su Facebook
Il Mef avvisa Nordio: i tempi dei processi civili, anziché diminuire, aumenteranno - Per il ministero dell’Economia e delle Finanze l’unico indicatore di benessere che peggiorerà nei prossimi anni è l’efficienza della giustizia civile, con un aumento della durata media dei processi. ilfoglio.it scrive
“Niente processo con Nordio: reati e tempi diversi” - Lo scontro che la politica vuole sollevare sul caso Bartolozzi rischia di infrangersi contro le motivazioni dei magistrati. Secondo ilfattoquotidiano.it