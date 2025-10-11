Il medico mi disse | ‘Se non ti operi tua figlia non avrà più un padre’ Me la sono fatta sotto dalla paura | le confessioni di Raimondo Todaro
Raimondo Todaro, ospite della nuova stagione di “Ciao Maschio “, il programma di Nunzia De Girolamo in onda oggi su Rai1, si è raccontato senza filtri, svelando dettagli inediti e profondi della sua vita privata e professionale. Il momento più intenso è arrivato quando ha parlato dei suoi problemi di salute. Dopo le recenti storie su Instagram che avevano preoccupato i fan, Todaro ha rivelato la paura provata al momento della prima, grave diagnosi. “Quando a 33 anni una dottoressa ti dice: ‘ Raimondo se non ti operi, tua figlia non avrà più un padre’, comunque te la fai sotto dalla paura”, ha confessato con emozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
