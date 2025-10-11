Al Bianchelli di Senigallia è in programma Olimpia Marzocca-Borghetto. Nel gruppo C domani il Loreto salirà a Potenza Picena. PRIMA CATEGORIA, 4^ giornata (ore 15.30). GIRONE B. Oggi Olimpia Marzocca-Borghetto (ore 14), Pietralacroce-Cupramontana (ore 14.30), Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio, Castelbellino-Fc Osimo, Castelleonese-Real Cameranese, Cingolana-Argignano, Passatempese-Barbara Monserra. Domani: Filottranese-Staffolo. CLASSIFICA: Fc Osimo e Borghetto 7; Le Torri Castelplanio 6; Argignano, Olimpia Marzocca, Barbara Monserra e Real Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce e Cingolana 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Marzocca sogna il sorpasso. Tre punti per superare Borghetto