Il marito di Cristina | L’ultima cena per salutare la famiglia ma la battaglia continua

Repubblica.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Giorgio Tranchida: “Era una persona splendida, mi sono innamorato dei suoi occhi. Aveva un’energia vitale spaventosa, fino all’ultimo non ha smesso di aiutare gli altri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

