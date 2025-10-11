Il maltempo ha piegato le aziende del Comasco Ora ristori adeguati e sospensione dei contributi locali

Como – Dopo l’ondata di maltempo che ha piegato molte zone del Comasco lo scorso 22 settembre, “Confartigianato Imprese Como si fa portavoce delle aziende colpite presso le istituzioni, con un obiettivo chiaro: non lasciare sole le imprese e garantire che il territorio possa guardare con fiducia al futuro”. Un annuncio seguito da un puntuale elenco di richieste: “Ristori adeguati per i danni subiti, sospensione temporanea di tributi locali come la Tari, apertura di tavoli con banche e assicurazioni per garantire liquidità e attivare polizze in grado di tutelare capannoni, macchinari e spazi produttivi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il maltempo ha piegato le aziende del Comasco. “Ora ristori adeguati e sospensione dei contributi locali”

In questa notizia si parla di: maltempo - piegato

Maltempo nelle Marche, oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo e incendi in Sardegna: proposta di legge per famiglie e aziende agricole - Le campagne del Cagliaritano continuano a fare i conti con i danni del maltempo che a metà agosto si è abbattuto sul territorio, situazione resa ancora più grave dagli incendi che hanno continuato a ... Riporta unionesarda.it

Maltempo, violento nubifragio: l'acqua invade strade e negozi nell'Agro - Un violento nubifragio ha creato disagi a non finire, da questa mattina fino al tardo pomeriggio, in diversi comuni dell'Agro Nocerino- Segnala msn.com