‘Il malato immaginario’ è una vecchia rockstar in pensione
"Il malato immaginario" sbarca a Cesenatico. Questa sera, alle 21, sul palcoscenico del teatro comunale, la compagnia Quinte Strappate propone una versione fresca e ironica del classico capolavoro di Molière. La regia è di Marco Mancini, mentre la sceneggiatura è a cura di Michele Serafini. I protagonisti della commedia sono Argante, una vecchia rockstar in pensione e la sua storica segretaria Tonietta. Argante è ossessionato dalle malattie ed è convinto che il suo corpo sia sempre sull’orlo del collasso e della morte, nonostante Tonietta cerchi di dimostrargli che le sue sono solo fissazioni ipocondriache. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Il malato immaginario" di Molière torna a teatro in un esilarante adattamento della compagnia Quinte Strappate
Se n'è andato ieri sera all'età di 88 anni, uno dei più grandi attori del teatro italiano, #PaoloBonacelli. Nel 2014, a #Nuoro, interpretò "Il malato immaginario" di Moliere
Al "Differenti" di scena "Il malato immaginario" del gruppo teatrale giovanile Tcometeatro