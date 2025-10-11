‘Il malato immaginario’ è una vecchia rockstar in pensione

"Il malato immaginario" sbarca a Cesenatico. Questa sera, alle 21, sul palcoscenico del teatro comunale, la compagnia Quinte Strappate propone una versione fresca e ironica del classico capolavoro di Molière. La regia è di Marco Mancini, mentre la sceneggiatura è a cura di Michele Serafini. I protagonisti della commedia sono Argante, una vecchia rockstar in pensione e la sua storica segretaria Tonietta. Argante è ossessionato dalle malattie ed è convinto che il suo corpo sia sempre sull’orlo del collasso e della morte, nonostante Tonietta cerchi di dimostrargli che le sue sono solo fissazioni ipocondriache. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

