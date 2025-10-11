il lungo sentiero che porta verso le nazioni indiane

Le parole hanno un peso. Se si viene descritti solo dall’esterno e a partire da un errore fondamentale di collocazione vuol dire che si rischia di non avere una storia. Detto questo; «indiani americani» (American Indians) può essere un’espressione corretta? La risposta ovviamente è no. Ne sono state provate molte altre, anche prima che si ragionasse di politicamente corretto. Meglio allora scrivere «nativi americani» (Native Americans) o ricorrere ad altre definizioni - tutte utilizzate con mutevole frequenza anche dai diretti interessati - come «primi popoli» (first peoples) o «primi americani» (first Americans)? Sul tema esiste un dibattito acceso e irrisolto, che non è una semplice questione linguistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

