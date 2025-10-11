il lungo addio dopo 734 giorni alla guerra che ci ha travolto benvenuta pace sii noiosa

Sarà un addio lungo e difficile alla guerra che per 734 giorni ha disegnato la mia vita. Sarà un addio pieno di flashback e presenze che portano con sé ferite eterne, e anche una gran voglia di svoltare. Ma cambierà: sarà addio alle prime notizie della mattina alle 6 in cui la voce del giornalista dice che è «mutar le pirsum», permesso rendere noto il nome di chi è caduto in guerra. Chi per fuoco di cecchino, chi per esplosione, chi nell’incendio del suo tank. Chi cercando di salvare il corpo di un rapito. Chi per salvare un compagno ferito. Addio alla paura egoista che si tratti di una persona cara, del figlio di un’amica, di un parente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

