Il lungo addio dopo 734 giorni alla guerra che ci ha travolto Benvenuta pace sii noiosa
Sarà un addio lungo e difficile alla guerra che per 734 giorni ha disegnato la mia vita. Sarà un addio pieno di flashback e presenze che portano con sé ferite eterne, e anche una gran voglia di svoltare. Ma cambierà: sarà addio alle prime notizie della mattina alle 6 in cui la voce del giornalista dice che è «mutar le pirsum», permesso rendere noto il nome di chi è caduto in guerra. Chi per fuoco di cecchino, chi per esplosione, chi nell’incendio del suo tank. Chi cercando di salvare il corpo di un rapito. Chi per salvare un compagno ferito. Addio alla paura egoista che si tratti di una persona cara, del figlio di un’amica, di un parente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lungo - addio
Il lungo addio a Re Giorgio, oggi solo in venti al funerale: sarà sepolto nella sua Rivalta
Catalin, l’incidente e il lungo addio. La madre Eugenia: “Abbiamo gioito di ogni istante”
È morto Danilo Zuffi, addio al ‘capo’ dei palchi musicali. Ha lavorato a lungo con Vasco Rossi
#Maignan e il #Milan: storia di un lungo addio. Corsi e ricorsi storici: l’insegnamento di #Maldini-#Massara ? #MilanPress - X Vai su X
Addio a Michele Urrasio Aveva 88 anni. Giornalista di lungo corso, era uno dei massimi divulgatori di arte sul territorio - facebook.com Vai su Facebook
Il lungo addio dopo 734 giorni alla guerra che ci ha travolto. Benvenuta pace, sii noiosa - Le notizie con i nomi dei caduti, le sirene nella notte, l’eroismo della gente comune ... ilgiornale.it scrive