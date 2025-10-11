Il Liceo Vito Capialbi celebra l’Erasmus+ Day | un ponte tra Vibo Valentia e l’Europa
di Pino Cinquegrana * Lunedì 13 ottobre l’Aula Magna del Liceo Capialbi accoglierà studenti, docenti e partner europei per raccontare esperienze di scambio, formazione e crescita culturale. Presenti anche delegazioni da León e collegamenti in diretta con le scuole partner di Vienna, Malaga e Ploie?ti. Il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia conferma la propria vocazione europea e internazionale con la seconda edizione del “Capialbi Erasmus+ Day”, in programma lunedì 13 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Aula Magna dell’istituto. L’iniziativa, promossa dal Dirigente Scolastico ing. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: liceo - vito
Un pomeriggio all'insegna delle emozioni e dei ricordi! Oggi 21 novembre 2024, nell'Auditorium del Liceo Vito Volterra, abbiamo festeggiato i trent' anni del Coro Unisono. Si sono alternate sul palco generazioni di studenti che hanno partecipato nel tempo a q - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa la scomparsa di Rachele Nardo: cerimonia al Liceo Capialbi - Nel primo anniversario della scomparsa di Rachele Nardo, il Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e l’Associazione culturale “Rachele Nardo LLFF – ODV Libera, Leggera, Forte, Felice” promuovono una ... Segnala zoom24.it