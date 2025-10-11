Il liceo Sello si ferma per un minuto nel ricordo di Alice Morsanutto investita mentre attraversava la strada
“Ci siamo ritrovati tutti insieme per condividere un dolore che ci ha toccato profondamente”.Comincia così il post Instagram sulla pagina caro.sello dedicato ad Alice Morsanutto dagli alunni dell'istituto da lei frequentato. Amici, conoscenti, compagni di scuola e di classe. Giovanissimi, come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Il liceo Sello si ferma per un minuto nel ricordo di Alice Morsanutto, investita mentre attraversava la strada - Una riflessione sulla fragilità della vita, sul dolore dei genitori e su come tutto in un minuto possa cambiare. udinetoday.it scrive
In classe per parlare di Alice, compagna esemplare - Al liceo Sello il ricordo della 17 enne travolta e uccisa a Precenicco. Da rainews.it