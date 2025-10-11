Il lato oscuro della prossima manovra finanziaria La versione di Polillo

Rispondendo a Bruno Vespa che, nel suo salotto, si mostrava preoccupato per la crescita, Giorgia Meloni non si era tirata indietro. Vi sono, aveva risposto, elementi strutturali che frenano la “voglia di fare” dell’intera Nazione. Risposta diplomatica o diagnosi veritiera? Un po’ l’una e un po’ l’altra. Ma proprio per questo è bene non lasciar cadere il problema. Specie in un momento, come l’attuale, in cui il ministro Giorgetti, responsabile dei conti pubblici nazionali, predica prudenza ed un pizzico di rassegnazione. Scoprendo, forse un po’ tardivamente, considerata la posizione della Lega Nord in quel lontano periodo, il fascino discreto di Mario Monti e della sua politica di austerity. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il lato oscuro della prossima manovra finanziaria. La versione di Polillo

In questa notizia si parla di: lato - oscuro

Kylo Ren da Jedi: l’aspetto prima della caduta nel lato oscuro

Ozark e il lato oscuro delle relazioni tra amici e vicini

Kylo Ren e il suo lato oscuro: la verità sulla villainia in Legacy of Vader

“Lasciate che vi parli del Lato Oscuro. Tipica propaganda Jedi chiamarlo così. Permettetemi di dargli un altro nome. Chiamatelo verità.” — Asajj Ventress, Yoda: Dark Rendezvous - facebook.com Vai su Facebook

Griefbot. Il lato oscuro della resurrezione digitale, nel dolore della figlia di Robin Williams (di S. Renda) - X Vai su X

Manovra: Tajani, al lavoro per meno tasse e per tutelare il ceto medio - "Nella prossima manovra lavoreremo perche' ci siano meno tasse, perche' il ceto medio possa essere tutelato sempre di piu'". Da ilsole24ore.com

Manovra, l'ipotesi delle tredicesime detassate: come funzionerebbe e gli effetti sugli stipendi - La proposta, nell'ottica dell'alleggerimento dei salari dal peso delle tasse che sarà l'impianto prossima manovra, l'ha rilanciata il vicepremier Antonio Tajani. Lo riporta ilmattino.it