Il ladro tifoso del Barcellona che rapina i turisti in attesa del tram
Ha rubato le collane a due turisti, uno dei quali è stato minacciato con un coltello. A tradire il ladro è stata la maglietta del Barcellona e da due scarpe da ginnastica. Il malvivente, un 24enne senegalese, è stato individuato e bloccato dalle forze dell'ordine.Il giovane ha scelto come terreno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ladro - tifoso
Telecolore. . Si tratta di un 56enne rumeno, già noto alle Forze dell'Ordine. La #poliziadistato prosegue le indagini per risalire all'identità anche del secondo ladro - facebook.com Vai su Facebook
Il ladro tifoso del Barcellona che rapina i turisti in attesa del tram - Ha rubato le collane a due turisti, uno dei quali è stato minacciato con un coltello. Da romatoday.it
Rapina un ragazzo e fugge, ma perde la refurtiva. Ladro distratto a Porto Recanati - Porto Recanati (Macerata), 22 settembre 2025 – Rapina un 19enne armato di coltello e poi scappa con due collane d’oro che perde per strada. Lo riporta ilrestodelcarlino.it