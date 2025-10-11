Il grande cuore di Vejano | Vini al Borgo 2025 si trasforma in solidarietà

Grazie alla collaborazione tra il BorgoParty Staff RV, la Pro Loco di Vejano e l’associazione Veiano.it, e grazie soprattutto alla straordinaria partecipazione dei cittadini, sono stati donati 4.700 euro alla Fraternità di Misericordia di Vejano, destinati all’acquisto di un nuovo mezzo a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

