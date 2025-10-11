Il granchio blu diventa cibo per gatti ‘Così si apre un mondo’

Rovigo, 11 ottobre 2025 ‘Così si apre un mondo’, Paolo Mancin è diventato presidente del Consorzio delle cooperative di pescatori del Polesine nel 2024. ‘Eravamo nel pieno della crisi per il granchio blu, un disastro, un anno terribile’, ricorda. Hanno lottato, si sono rimboccati le maniche, un po’ di luce. ‘La parola d’ordine è differenziare, prima vivevamo di sole vongole. Adesso vendiamo anche i granchi, abbiamo creato nuovi mercati, opportunità’. Una di queste, il mondo nuovo, è quella di trasformare l’alieno in cibo per gatti, il flagello che rischia di diventare una risorsa. ‘Siamo partiti, vediamo come va. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

