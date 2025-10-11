Il graffio musicale di Peppi Nocera | ‘Mi fanno male i capelli’ e la sinistra a Capalbio

(Adnkronos) – Si intitola 'Mi fanno male i capelli' ed è un brano it-pop che non passerà inosservato. Non solo perché l'autore è Peppi Nocera, autore televisivo di lungo corso che ha contribuito alla storia di alcuni dei programmi di maggior successo della tv italiana (da 'Non è la Rai' ad 'Amici', da 'X Factor' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: graffio - musicale

Live For Music - agenzia cover band tribute band dj set format dj. . OASIS IT – Il nuovo spettacolo targato 2026 degli OASIS IT Dal graffio di Liam al genio di Noel, cinque musicisti riportano sul palco l’energia e la magia del Britpop che ha segnato una gen - facebook.com Vai su Facebook

Il graffio musicale di Peppi Nocera: 'Mi fanno male i capelli' e la sinistra a Capalbio - L'autore televisivo di tanti successi torna al primo amore con un singolo dal testo tagliente e dal sound it- Da adnkronos.com

Peppi Nocera, il noto autore tv rivela: «Per un equivoco su un coming out sono finito in una shit storm» - Peppi Nocera, noto autore televisivo il cui nome è è legato a moltissimi successi del piccolo schermo (da "Non è la Rai" ad "Amici", da "X Factor" a "L'Isola dei Famosì, da "The Ferragnez" al doc ... Lo riporta corriereadriatico.it