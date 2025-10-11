Il governo supera le forche caudine delle agenzie di rating | anche Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia

Dopo la promozione di Fitch, anche Standard & Poor’s mantiene fiducia nella tenuta dei conti pubblici italiani. L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sull’Italia a “BBB+” con outlook stabile, segnalando fiducia nella capacità del Paese di mantenere una traiettoria di bilancio sostenibile. L’agenzia di rating era stata la prima a migliorare il voto sul Paese lo scorso aprile, seguita qualche settimana fa anche da Fitch. Standard & Poor’s ci aveva già promosso a maggio. La decisione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’agenzia nella tarda serata di venerdì, a borse chiuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

