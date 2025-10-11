Il Giubileo delle Migrazioni l’arte di Meo Carbone incontra l’anima di Santa Francesca Cabrini
Alla Casa delle Letterature di Roma, la mostra del Maestro dedicata alla Religiosa di Sant'Angelo Lodigiano, Patrona degli ultimi e simbolo di speranza, ha aperto il 9 ottobre. Una riflessione emozionante tra fede, storia e umanità lunga 15 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Vatican News ripercorre, attraverso le riflessioni dei Pontefici, alcune pagine del XIX secolo e di questo scorcio iniziale del terzo millennio sul mondo delle migrazioni https://vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/giubileo-migranti-profughi-rifugiati-sfollati-papi.
Siamo partiti nel cuore della notte. Destinazione: Piazza San Pietro a Roma per partecipare alla prima delle due giornate dedicate al Giubileo dei Migranti e del Mondo Missionario. Sabato 4 ottobre, nel giorno in cui si celebra San Francesco di Assisi, accomp