Il Giubileo delle Migrazioni l’arte di Meo Carbone incontra l’anima di Santa Francesca Cabrini

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Casa delle Letterature di Roma, la mostra del Maestro dedicata alla Religiosa di Sant'Angelo Lodigiano, Patrona degli ultimi e simbolo di speranza, ha aperto il 9 ottobre. Una riflessione emozionante tra fede, storia e umanità lunga 15 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

