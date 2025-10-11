Il Giro di Lombardia oggi in Bergamasca | il percorso e le modifiche alla viabilità

11 ott 2025

CICLISMO. Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia.

La stagione si appresta a concludersi, oggi l'ultimo grande appuntamento del 2025: spazio al Giro di Lombardia, giunto alla sua edizione numero 119

