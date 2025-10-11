Il Giro di Lombardia oggi in Bergamasca | il percorso e le modifiche alla viabilità
CICLISMO. Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Il Giro di Lombardia oggi in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità - Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Secondo ecodibergamo.it
Giro di Lombardia 2025 oggi: orari, percorso, tv. Pogacar-Evenepoel, la sfida finale! - La stagione si appresta a concludersi, oggi l'ultimo grande appuntamento del 2025: spazio al Giro di Lombardia, giunto alla sua edizione numero 119, è la ... Lo riporta oasport.it