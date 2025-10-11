"Era una ragazza molto gentile, gioiosa e allegra, con un gran senso del dovere. Amava stare con i bambini e voleva fare la maestra. Fece il concorso per entrare nella polizia di Stato, dopo gli studi magistrali, per fare compagnia a me". Così ieri pomeriggio, la sorella Maria Claudia ha ricordato Emanuela Loi, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino che il 19 luglio 1992 perse la vita con lui e gli altri colleghi della scorta, nella strage di via D’Amelio a Palermo. Il Comune, accogliendo la proposta avanzata da un gruppo di studenti della scuola media Chini che avevano svolto un lavoro di apprendimento sulla guerra allo Stato portata avanti da Cosa Nostra con l’insegnante Bruno Ialuna, ha intitolato i giardini davanti al commissariato di viale Adua alla giovane scomparsa ad appena 24 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il giardino di viale Adua dedicato a Emanuela Loi