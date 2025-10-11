il galilei ad abu dhabi alla milset expo sciences

Il Galilei ad Abu Dhabi: la scuola è stata selezionata dalla Federazione associazioni scientifiche e tecniche di Milano nell’ambito del Concorso ’I Giovani e le Scienze 2025’, a rappresentare l’Italia a Milset Expo Sciences International, che si è svolto negli Emirati Arabi. "In questo importante Expo scientifico mondiale – spiegano dal Galilei – gli studenti hanno presentato i progetti di ricerca scientifica selezionati dalla Fast". Sono i ragazzi delle quinte A e C, accompagnate dai docenti e dal dirigente scolastico Luigi Frati, da sempre fautore "dell’importante processo di internazionalizzazione della scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

