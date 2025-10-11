Il Galilei ad Abu Dhabi alla Milset Expo Sciences
Il Galilei ad Abu Dhabi: la scuola è stata selezionata dalla Federazione associazioni scientifiche e tecniche di Milano nell’ambito del Concorso ’I Giovani e le Scienze 2025’, a rappresentare l’Italia a Milset Expo Sciences International, che si è svolto negli Emirati Arabi. "In questo importante Expo scientifico mondiale – spiegano dal Galilei – gli studenti hanno presentato i progetti di ricerca scientifica selezionati dalla Fast". Sono i ragazzi delle quinte A e C, accompagnate dai docenti e dal dirigente scolastico Luigi Frati, da sempre fautore "dell’importante processo di internazionalizzazione della scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: galilei - dhabi
Partecipazione IIS G. GALILEI JESI a ESA25 – ABU DHABI Medaglia d’argento - facebook.com Vai su Facebook
IIS G. Galilei di Jesi, medaglia d'argento all'Expo-Sciences di Abu Dhabi https://ift.tt/dIWri6M - X Vai su X
Il Galilei ad Abu Dhabi alla Milset Expo Sciences - Il Galilei ad Abu Dhabi: la scuola è stata selezionata dalla Federazione associazioni scientifiche e tecniche di Milano nell’ambito ... Segnala msn.com
Da Cingoli ad Abu Dhabi, studenti protagonisti all’Expo Sciences - culturale, preziosa e indimenticabile in quanto nuova e unica per importanza, è stata vissuta da due cingolani e ... Da msn.com