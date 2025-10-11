Procede l’iter per la realizzazione della stazione Monza Est. La giunta ha approvato la relazione tecnica del settore Mobilità e Viabilità, dando il via libera definitivo al progetto della nuova fermata ferroviaria. Il documento, che sarà trasmesso a Rfi, soggetto attuatore dell’intervento, segna un passo cruciale verso la Conferenza dei servizi e l’avvio della progettazione esecutiva. La nuova stazione sorgerà in via Einstein, in prossimità del sottopasso ciclopedonale inaugurato nel 2022, e sarà dedicata alla linea Monza-Molteno-Lecco. Il progetto prevede una banchina con pensilina e un edificio per locali tecnici e servizi ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro scalo ferroviario. Monza Est, sì al progetto