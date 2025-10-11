Il futuro scalo ferroviario Monza Est sì al progetto
Procede l’iter per la realizzazione della stazione Monza Est. La giunta ha approvato la relazione tecnica del settore Mobilità e Viabilità, dando il via libera definitivo al progetto della nuova fermata ferroviaria. Il documento, che sarà trasmesso a Rfi, soggetto attuatore dell’intervento, segna un passo cruciale verso la Conferenza dei servizi e l’avvio della progettazione esecutiva. La nuova stazione sorgerà in via Einstein, in prossimità del sottopasso ciclopedonale inaugurato nel 2022, e sarà dedicata alla linea Monza-Molteno-Lecco. Il progetto prevede una banchina con pensilina e un edificio per locali tecnici e servizi ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
? Gino Lisa fermo da una settimana, silenzio totale sul futuro dello scalo L’Aeroporto di Foggia è fermo da oltre 7 giorni. I passeggeri con voli prenotati non ricevono assistenza né informazioni, eppure sembra che già non se ne parli più. Si era parlato di una - facebook.com Vai su Facebook
#Voli cancellati e passeggeri a terra all'aeroporto di #Foggia. Stop agli aerei #Lumiwings per #Milano Linate e #Monaco di Baviera, preoccupazione per il futuro dello scalo pugliese. #Codici - X Vai su X
Il futuro scalo ferroviario. Monza Est, sì al progetto - La stazione sorgerà in via Einstein, in prossimità del sottopasso ciclopedonale. Si legge su msn.com
Porta Romana, il futuro: dall’ex scalo ferroviario al villaggio olimpico - Commercio, servizi, cultura, sicurezza: tutti elementi che hanno reso Porta Romana uno dei quartieri più vivibili di Milano, una zona ambita dai fuorisede e prediletta da chi ci vive da sempre. Riporta video.corriere.it