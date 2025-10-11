il futuro logistico della martesana confronto scontro tra i sindaci

Sindaci e amministratori al tavolo e un pubblico folto in sala, il progetto di ampliamento Sogemar al centro del contendere e il futuro "logistico" della Martesana al centro del dibattito, e le posizioni, ad ora, distanti dei Comuni, fra barricate e prudenza. Alla tavola rotonda su Decreto Genova e zona logistica semplificata in Martesana, organizzato dal circolo Acli Achille Grandi e dall’associazione Melzo Cittadinanzattiva, hanno partecipato i sindaci di Vignate Diego Boscaro e di Melzo Antonio Fusè, il vicesindaco di Pioltello Saimon Gaiotto, il consigliere delegato di Città Metropolitana alla mobilità, Marco Griguolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

