L’istituto comprensivo Damiano non sarà soppresso, né sarà accorpato alla Novello. Insomma è salvo. Anche se, a partire dal 2027, la scuola media di via Ghiselli dovrà traslocare perché il Comune ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto con l’istituto religioso che è proprietario dell’immobile. Questo il risultato più importante dell’incontro che ieri pomeriggio ha visto attorno a un tavolo l’assessora alla scuola, Francesca Impellizzeri, e i sindacati. Un passo avanti significativo, dopo le polemiche delle ultime settimane e un incontro tra Comune e docenti della Damiano che, pochi giorni fa, aveva lasciato questi ultimi tutt’altro che soddisfatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Damiano: "L’istituto comprensivo non sarà soppresso"